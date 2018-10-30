نائب وزير التعليم يفتتح ورشة واقع مكاتب التعليم والرؤية المستقبلية

محمد السعران(صدى):

أشاد معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بتنظيم ورشة واقع مكاتب التعليم والرؤيةالمستقبليةالتي انطلقت أعمالها اليوم الثلاثاء 21صفر 1440هـ وتستمر لمدة يومين، وتنظمها الأمانة العامة لإدارات التعليم بالتعاون مع وكالة الوزارة للإداء التعليمي .

وقال العاصمي إن هذه الورشة التي يشارك فيها نخبة من القيادات التربوية بالوزارة ومديري التعليم ومساعديهم ومديري إدارات الإشراف ومكاتب التعليم ومشرفي الأمانة العامة لإدارات التعليم (بنين، بنات)، تأتي ضمن اهتمامات وزارة التعليم بتطوير وتنظيم المهام والأدوار والمسؤوليات في الميدان التريوي حيث تستهدف عمل مكاتب التعليم و كل مايتعلق بالرؤية المستقبليةلها لتحسين استراتيجيات عملها والاستثمار الأمثل لأدوارها ومواردها بما يحقق دعم عمليات التعليم والتعلم .

يشار أن الورشة ستقدم عدد من أوراق العمل وحلقات النقاش التي ستتاح من خلالها تبادل الآراء والخبرات تجاه ضوابط افتتاح مكاتب التعليم، وهيكلتها والأدوار والمهام والمسئوليات الإدارية والفنية والتعليمية لها؛ بما يحقق القراءة المستقبلية لمكاتب التعليم ورسم رؤيتها لمتخذ القرار .