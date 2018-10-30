مجمع الأمل بالرياض يدشن رسميا عيادة مكافحة التدخين

محمد السعران(صدى):

دشن مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض أمس الاثنين رسميا الخدمات العلاجية في عيادة مكافحة التدخين وذلك بعد توفير الأدوية اللازمة التي تساعد الراغبين في الإقلاع عن تعاطيه وذلك بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أهمية هذه العيادة في مساعدة المدخنين سواء من الموظفين أو المرضى في الإقلاع عنه وبدء حياة جديدة بدون الدخان، وذلك من خلال الأدوية والأساليب العلاجية والمتمثلة في بدائل النيكوتين الفعالة.

وذكر مساعد المدير التنفيذي الدكتور حسن بن رافع الشهري أن بدء العمل في العيادة وتدشينها جاء بعد توفير كافة الإمكانات والأدوات اللازمة لتشغيلها مشيرا إلى أن هناك تطوير مستمر لعملها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بالكامل.

بدوره بين رئيس أقسام علاج الإدمان والمشرف على برنامج مكافحة التدخين الدكتور فيصل بن محمد الزكري أن العيادة تستهدف استقبال الراغبين في ترك التدخين والشيشة سواء المرضى والمراجعين أو الموظفين أو حتى عموم المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تجهيز العيادة بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير الأدوية والعلاجات الضرورية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتدريب الأطباء في المجمع على التدخلات والعلاجات اللازمة لمساعدة المدخنين على الإقلاع منه.