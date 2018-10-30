خادم الحرمين يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الطائرة

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر حادث سقوط طائرة ركاب إندونيسية وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ حادث سقوط طائرة ركاب إندونيسية، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.