الوقت الأمثل لشراء هواتف مايت 20 في المملكة

تركية البدر(صدى):

أعلنت شركة “هواوي السعودية” عن تزويد عملائها بجملة من العروض المتميزة عند التقدم بطلب مسبق لشراء سلسلة “هواوي مايت 20 ” ، أحدث الهواتف التي ابتكرتها الشركة وأكثرها قوة حتى الآن بفضل تقنياتها الثورية، ومزاياها التي لا منافس لها في السوق. وفضلاً عن تسهيل عملية الشراء، تتألق هذه العروض بمجموعة متنوعة من الإضافات الكفيلة بتعزيز مستوى تجربة استخدام هواوي مايت 20.

وفي تعليقه، قال السيد بابلو نينغ نائب رئيس “هواوي السعودية”: “بعد الإطلاق الإقليمي الناجح لسلسلة هواتف هواوي مايت 20 في دبي، شهدت طلبات الحجز المسبق عبر الإنترنت في الليلة ذاتها مستويات غير مسبوقة. وفي غضون ساعة، نفذت الكمية الأولى التي كانت معدّة للحجز المسبق لسلسة “هواتف مايت 20″ على موقع هواوي؛ وبقي العديد من العملاء مستيقظين حتى وقت متأخر من الليل ليكونوا أول من يتقدم بطلب مسبق فور توفر العرض. ويؤكد هذا الاهتمام المذهل حقيقة أن مايت 20 هاتف مبتكر ويلبي احتياجات المستخدمين”.

وتعتبر سلسلة “هواوي مايت 20 ” أحدث ابتكارات الشركة، والخطوة التالية التي اتخذتها مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين نحو ابتكار هاتف المستقبل. وبفضل معالجه الجديد ’كيرين 980‘، يتألق “هواوي مايت 20 ” بأداء قوي دون المساومة على البطارية. ويأتي الهاتف مع كاميرا ’لايكا‘ الثلاثية الجديدة بدقة 40 ميجابكسل، والمعززة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور أقرب للاحترافية وبكل سهولة. ويرتقي الهاتف إلى مستويات استثنائية بفضل خواصه الثورية مثل ميزة الشحن العكسي، ومستشعر البصمة في الشاشة، وحلول فتح الهاتف بميزة التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد.

هواوي تستعرض هوتفها الجديدة من سلسلة “هواوي مايت 20” في منصات متنقّلة داخل المملكة

ومع إطلاق أول متاجرها الإلكترونية في السعودية، تمنح هواوي عشاق هواتفها سهولة أكبر لتقديم طلباتهم ليكونوا أول من يمتلك هذا الهاتف الجديد والمتميز. وعلاوة على ذلك، تعتزم هواوي تقريب الهاتف أكثر من عملائها عبر إطلاق منصات ترويجية متنقلة طيلة شهر نوفمبر القادم. وستنتقل هذه العروض إلى عدد من المجمّعات التجارية في كل من الرد سي مول في جدة، وغرناطة مول في الرياض والراشد مول في الدمام.

وسيتلقى العملاء الذين تقدموا بطلبات شراء مسبقة لهواتف “هواوي مايت 20 ” هاتفهم في 8 نوفمبر، وهو اليوم المرتقب لعرض هذا الهاتف المتميز على رفوف جميع متاجر التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية، فضلاً عن المتجر الإلكتروني الرسمي “هواوي السعودية”.