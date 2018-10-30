” الضمان الصحي ” ينوه المؤمن لهم بعد إيقاف مستشفى بالرياض

عادل الحربي (صدى):

نشر مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، تنويهًا بعد صدور قرار بإيقاف اعتماد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب- الريان بمدينة الرياض رقم اعتماد لدى المجلس 1156 عن العمل بوثائق التأمين الصحي الجديدة والمجددة الصادرة بعد تاريخ قرار الإيقاف وذلك بسبب ملاحظات وتجاوزات تتعلق بعدم التزام المستشفى بإجراءات التأمين الصحي.

وأوضح مجلس الضمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” نحيط المؤمن لهم الذين صدرت لهم وثائق تأمين صحي جديدة أو جددت وثائقهم بعد قرار الإيقاف التوجه لمقدم خدمة آخر بديل داخل الشبكة الطبيى المعتمدة؛ حيث أنه لن يكون بمقدور المستشفى استقبال المؤمن لهم للوثائق الجديدة والمجددة حتى يتم معالجة كافة التجاوزات.

وأضاف ” الضمان الصحي ” مؤكدًا أن ذلك: ” مع استمرار المستشفى باستقبال المؤمن لهم للوثائق السارية قبل صدور هذا القرار، وقد جاء هذا القرار حفاظًا على مصالح جميع الأطراف بما فيهم المستفيدين من التأمين الصحي. “