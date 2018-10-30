ترامب يعمل على وقف منح الجنسية تلقائيا لمواليد أمريكا

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان ادارته تعمل على انهاء منح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك خلال مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء .

وأوضح أن بلاده الوحيده التي ينص دستورها منذ عام 1968 على منح الجنسية تلقائياَ لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة من أب و أم غير أمريكيين ، مؤكداَ على إنهاء هذا الأمر .

يذكر أن تغيير الدستور الأمريكي أمرا صعبا حيث يجب أن يؤيد أي تغيير ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ.