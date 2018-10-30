ترامب يعمل على وقف منح الجنسية تلقائيا لمواليد أمريكا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان ادارته تعمل على انهاء منح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك خلال مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء .
وأوضح أن بلاده الوحيده التي ينص دستورها منذ عام 1968 على منح الجنسية تلقائياَ لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة من أب و أم غير أمريكيين ، مؤكداَ على إنهاء هذا الأمر .
يذكر أن تغيير الدستور الأمريكي أمرا صعبا حيث يجب أن يؤيد أي تغيير ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37324 ] نشر منذ 38 دقيقة
أميركيا ثلثين سكانها
من شتى أنحاء العالم
الخلطة السرية كلها عندهم
كوكتيييييييل🤗🤗🤗