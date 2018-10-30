” ريادة ” فرع الرياض يشارك في ” سعودي موبايل شو “

فيصل العنزي(صدى):

ضمن الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتقنية والجوالات وملحقاتها، يشارك معهد ريادة الاعمال الوطني (ريادة). فرع الرياض، في المعرض السعودي الدولي الاول لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها ” سعودي موبايل شو ” .

وقد صرح الاستاذ مساعد الخميس مدير العلاقات العامة في معهد رياده بالقول: ” مشاركتنا في المعرض السعودي الدولي الاول لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها (سعودي موبايل شو) بأننا نقدم دورات وتاهيل وتدريب رجال وسيدات الاعمال في مجال ريادة الاعمال وفكرة مشروع والتمويل من طريق الشريك الاستراتيجي واللممول الرئيسي ” .