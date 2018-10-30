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لأول مرة بالمملكة.. تركيب محطة لشحن السيارات الكهربائية

لأول مرة بالمملكة.. تركيب محطة لشحن السيارات الكهربائية
نايف السالم(صدى):

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة العاملة في مجال التحول الرقمي الإنتهاء من مشروع تركيب أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في المملكة بمجمع ” ديار السلام ” السكني في جدة .

وجاء المشروع الذي بدأ التخطيط له منذ أواخر العام الماضي كمبادرة من شركة سلطان بترجي القابضة وبالتعاون مع شركة التطوير العقاري “لايف ستايل ديفلبورز” و”آي إتش سي سي” للمقاولات شنايدر إلكتريك إتساقاً مع رؤية المملكة 2030 .


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