لأول مرة بالمملكة.. تركيب محطة لشحن السيارات الكهربائية
أعلنت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة العاملة في مجال التحول الرقمي الإنتهاء من مشروع تركيب أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في المملكة بمجمع ” ديار السلام ” السكني في جدة .
وجاء المشروع الذي بدأ التخطيط له منذ أواخر العام الماضي كمبادرة من شركة سلطان بترجي القابضة وبالتعاون مع شركة التطوير العقاري “لايف ستايل ديفلبورز” و”آي إتش سي سي” للمقاولات شنايدر إلكتريك إتساقاً مع رؤية المملكة 2030 .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37333 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام🚗⛽😉