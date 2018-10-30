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ضبط فتاتين تمارسن الدعارة والساعة بـ 1000 جنيه

ضبط فتاتين تمارسن الدعارة والساعة بـ 1000 جنيه
القاهرة(صدى):

ألقى رجال مباحث الأداب بمحافظة الجيزة ، القبض على ساقطتين تقومان بممارسة الرذيلة داخل سيارات مع الرجال راغبي المتعة المحرمة، مقابل 1000 جنيه في الساعة الواحدة.

و على الفور تم إلقاء القبض على الساقطتين إلى قسم الشرطة وتبين أنهما في العقد الثاني من العمر ، وبواجهتهم اعترفا بما نسب إليهما أنهم يقومون باستقطاب الرجال بقصد ممارسة الدعارة معهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة ،وإحالتهم إلي النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3209 ] نشر منذ 1 ساعة

بالسيارة .. !!

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