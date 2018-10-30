ضبط فتاتين تمارسن الدعارة والساعة بـ 1000 جنيه
ألقى رجال مباحث الأداب بمحافظة الجيزة ، القبض على ساقطتين تقومان بممارسة الرذيلة داخل سيارات مع الرجال راغبي المتعة المحرمة، مقابل 1000 جنيه في الساعة الواحدة.
و على الفور تم إلقاء القبض على الساقطتين إلى قسم الشرطة وتبين أنهما في العقد الثاني من العمر ، وبواجهتهم اعترفا بما نسب إليهما أنهم يقومون باستقطاب الرجال بقصد ممارسة الدعارة معهما.
وتم تحرير محضر بالواقعة ،وإحالتهم إلي النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان زمان[ عدد التعليقات: 3209 ] نشر منذ 1 ساعة
بالسيارة .. !!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37324 ] نشر منذ 32 دقيقة
الساعةب1000جنيهه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33720 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله المستعان