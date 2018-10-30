بالصور.. تدشين نادي ” فكرة ” بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان صباح اليوم ( الثلاثاء ) نادي ” فكرة ” بمركز التطوير المهني بأبها ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ومدير إدارة التدريب والابتعاث الأستاذ سفر البريدي ، وعدد من القيادات التعليمية والمشرفين والمعلمين.

ويُعنى نادي ( فكرة ) بطرح الأفكار والمشروعات والبرامج التربوية التي تخدم التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، حيث سيتم توثيق هذه الأفكار والتجارب ونشرها بطرق حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

من جهة أخرى دشن آل كركمان مشروع “ساعة برمجة “، الذي يهدف إلى تعليم أساسيات البرمجة للطلاب والطالبات من خلال رابط إدارة التدريب بإشراف معلمي ( مايكروسوفت ) ، الخبراء خلال الفترة من العاشر من شهر ربيع الأول وحتى اليوم الثاني من شهر ربيع الآخر من العام الجاري ، على أن يكون تفعيل هذه الساعة خلال حصص مادة الحاسب الالي، وحصص النشاط، وأندية الحي.

واختتم التدشين بتكريم المعلمين المشاركين والجهات الداعمة .