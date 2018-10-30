الحج والعمرة لشؤون الزيارة تحصد فضية جائزة الملك عبد العزيز للجودة

محمد السعران(صدى):

حققت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة الفوز بجائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فئة الجهات التابعة للوزارات في المستوى الفضي، وذلك في الدورة الـ4 التي تشمل الوزارات والهيئات والتعليم العالي والقطاع الصحي.

وهنأ معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن منسوبي وزارة الحج والعمرة بهذا الفوز، مؤكدًا أن هذا لم يكن ليتحقق لولا الله ثم جهود العاملين في الوزارة التي اتسمت بالإبداع والابتكار في تقديم الخدمات، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

ونوّه معاليه إلى أن هذا الفوز يمثل حافزًا للتنافس داخل قطاعات الوزارة في سبيل الوصول إلى مستويات متقدمة ونماذج نوعيّة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

ومن جانبه قال معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن إخضاع الخدمات والمبادرات للمعايير ومؤشرات القياس ينعكس إيجابًا على جودة العمل بشكل عام، وتكشف الرقابة والتقارير عن ما يمكن تعزيزه وما يفترض تحسينه وهذا ما تعنيه الجودة، والتي هي جزء من مستهدفات وزارة الحج والعمرة.

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة الأستاذ محمد البيجاوي إن هذا الفوز نجاح لمنظومة أعمال الحج والعمرة والزيارة بقيادة معالي الوزير ومعالي نائبه، وتأكيد على حرص الوزارة على العمل بمنهجية مؤسسية تقوم على التميز، وبناء شراكات مع كافة القطاعات لصناعة استراتيجية للخدمات واستدامة للعطاء.‬

وتهدف الجائزة إلى نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها، وتحفيز القطاعات الخاصة والعامة لتبني مبادئ وأسس الجودة الشاملة وتطبيقها على المستوى الوطني، والعمل على رفع مستوى الجودة في القطاعات الصناعية والخدمية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية، كذلك الارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها، إضافة إلى تحفيز وتفعيل التحسين والتطوير المستمر لأداء كافة العمليات الإنتاجية والخدمية، وحث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، زيادة فاعلية مشاركة المنشآت في بناء وخدمة المجتمع.

ويذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة أطلقت المنافسة عبر 4 فئات اعتبارا من الأحد التاسع من جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 25 فبراير 2018م، حيث تشمل الوزارات، والجهات، والفروع التابعة لها، والهيئات والمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.