مدير شرطة مكة يستعرض مبادرات شرط المحافظات المشاركة بملتقى ” كيف نكون قدوة “

سعيد العجل (صدى):

أختتمت شرطة منطقة مكة المكرمة ورش العمل التى تخصصت في صياغة مبادرات شرط المحافظات والتى ستشارك في ملتقى مكة الثقافي في دورته الثالثة تحت شعار ((كيف نكون قدوة))والمخصصة هذا العام في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة.

حيث عُقد الاجتماع الختامي برئاسة سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء/ عبداللطيف الشثري وبحضور كافة مدراء شرط المحافظات بمنطقة مكة المكرمة وأستعرض الجميع المبادرات الأمنية في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين , كما أكد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة على أهمية تطوير الخدمات الأمنية المقدمة لضيوف الرحمن تحت رؤية أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في بناء الانسان وتنمية المكان.