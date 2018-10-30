” هدف ” يدعم تكاليف حضانة الأطفال للمرأة العاملة لمدة 4 سنوات ضمن برنامج ” قرة “

الرياض(صدى):

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “، تكاليف حضانة الأطفال للمرأة السعودية العاملة في سوق العمل لمدة أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما عمر ست سنوات، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه, إذ يمكن للمرأة العاملة السعودية الالتحاق والتسجيل في البرنامج من خلال زيارة المواقع الالكتروني على الرابط: هنا.

وأجرى “هدف”، تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة “قرة”، وذلك في إطار مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل، إذ يغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة.

ووفقاً للتعديل الذي أجراه “هدف” على البرنامج، فإن الصندوق يسهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يسهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يسهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.