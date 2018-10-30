” البيئة ” تغرم شركات زراعية بمبلغ 30 ألف ريال لمخالفتها نظام البذور والشتلات

الرياض(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامة مالية بقيمة 30 ألف ريال على شركات ومؤسسات زراعية ارتكبت مخالفات لنظام البذور والتقاوي والشتلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة التنفيذية لهما، في عدد من مدن المملكة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب، أن المخالفات المضبوطة بلغت 10مخالفات جرى فيها رصد تلك المؤسسات والشركات بفتح عبوات والبيع بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة.

ودعا الدكتور الخطيب جميع الشركات والمؤسسات من مصنعين وبائعين ومزارعين للالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية, موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف البذور وإغلاق المنشأة المخالفة، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.

يذكر أن المخالفات وقعت في المدن التالية : الدلم مخالفة واحدة, الرياض مخالفتين, تبوك ثلاثة مخالفات, طبرجل مخالفتين, حائل مخالفة واحدة, وبريدة مخالفتين.