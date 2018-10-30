“التقاعد ” تصدر تقريرها الإحصائي السنوي للعام المالي 2017م

الرياض(صدى):

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد, تقريرها الإحصائي السنوي للعام المالي 2017م, الذي قدم عرضاً مفصلاً عن أهم التوزيعات الإحصائية التفصيلية المتعلقة بالمتقاعدين والمستفيدين عنهم، وإنجازات المؤسسة خلال العام المالي 2017م مدعوماً باستعراض موثق بالأرقام والرسوم البيانية وتصاميم الانفوجرافيك لأعمالها وبرامجها المختلفة لخدمة المتقاعدين والمستفيدين عنهم.

وأوضح التقرير أن المؤسسة بدأت في تنفيذ استراتيجيتها 2022 التي تضمنت 6 أهداف استراتيجية: أبرزها تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، بناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة، حيث أُعدت الاستراتيجية بمشاركة عدد من الخبراء والممارسين في مجال الاستثمار من داخل المملكة وخارجها من خلال إجراء مقارنات قياسية مع 23 صندوقاً تقاعدياً عالمياً، حيث اشتملت الخطة على 19 برنامجاً و49 مبادرة تستهدف تعزيز قدرات المؤسسة وتطوير خدماتها.

وأشار التقرير إلى تحسن العائدات الاستثمارية للمؤسسة حيث تخطت حاجز الـ(9%)، كما ارتفع عدد الشركات المحلية التي استثمرت فيها إلى 65 شركة منها 47 شركة مدرجة في السوق المالية بلغت قيمتها السوقية 68.5 مليار ريال، في حين شهد أداء محفظة أسهم المؤسسة المحلية تفوقاً وذلك في ظل تطبيق المؤسسة لاستراتيجية طويلة الأجل للحفاظ على القيمة الحقيقة للأسهم مع الحصول على توزيعات أرباح مستقرة.

وأوضح أن المؤسسة قدمت خدماتها لـ 1.3 مليون عميل من بينهم 835 ألف متقاعد ومتقاعدة و482 ألف مستفيد عن المتقاعدين المتوفين، في حين تم خلال عام التقرير صرف أكثر من 67.8 مليار ريال كمعاشات للمتقاعدين والمتقاعدات.

وعملت المؤسسة خلال الأعوام الماضية على إحلال التقنية في متابعة الأعمال ومراقبة المخاطر ومتابعة جميع قطاعات المؤسسة بدقة وسرعة حيث قدمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة للمستفيدين من خدماتها من أجل تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية. حيث بلغ عدد من قاموا بالتسجيل في موقع المؤسسة للخدمات الالكترونية نحو 76 ألف مسجل في حين ارتفعت نسبة الزيارات لموقع المؤسسة الإلكتروني إلى أكثر من 1.8 مليون زيارة، فيما بلغ عدد المتابعين لحساب المؤسسة على منصة تويتر أكثر من 220 ألف متابع ونحو مليون ونصف المليون مشاهدة على حساب المؤسسة على اليوتيوب.

وأطلقت المؤسسة التطبيق المجاني للخدمات الإلكترونية على الأجهزة الذكية، الذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين والمستفيدين والوكلاء.

كما أشار التقرير إلى قيام المؤسسة بتطبيق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) حيث حقق النظام نقلة نوعية في مفهوم خدمة العملاء وذلك من خلال بناء منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى استقبال بلاغات واستفسارات المتقاعدين والتعامل معها بشفافية وسرعة.

وطبقت المؤسسة نظاماً لحصر العملاء والذي يقوم بحصر جميع العملاء والزوار الذين قاموا بمراجعة فروع المؤسسة العامة للتقاعد وذلك لتحديد نوعية المراجعين لفروعها وتحديث قاعدة بياناتها وتقديم مؤشرات قياس أداء وإنتاجية الموظفين وكذلك مؤشرات قياس جودة الخدمة المقدمة بالإضافة إلى الإحصائيات المتنوعة والدقيقة والتي تسهم في تطوير الخدمات.

وشرعت المؤسسة أيضاً فــي إنشاء وتطوير برنامج قياس رضا العملاء إلكترونياً, الذي يقوم على استقصاء آراء العملاء حول الخدمــات المقدمة لهم، كما طبقت المؤسسة مفهــوم الخدمة الذاتية من خلال جهاز إلكتروني بنسخته الأولية.

وعملت المؤسسة على تطوير إجراءات سير العمل وذلك مــن خلال الربط الآلي والتكامل مع الجهات ذات العلاقة حيث تم الربط آلياً مع وزارة الخدمة المدنية حيث أنهت المؤسسة جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين من القطاع المدني بنسبة 99% وجاري العمل حالياً على جمع معلومات المشتركين من القطاع العسكري. وكذلك قامت المؤسسة بالربط آلياً مع وزارة العدل وهو ما أدى إلى إلغاء صكوك الاعالة واستبدالها بالنماذج المعتمدة من قبل المؤسسة مما انعكس على تحسن وتسريع إجراءات العمل. إضافة إلى الارتباط الالكتروني مع أكثر من 140 جهة حكومية.

كما استعرض التقرير التطورات التي شهدها برنامج “مساكن” الذي سعى على أن يكون أكثر تنافسيه ويقدم خدماته لفئات أكبر من المواطنين حيث نجح البرنامج في تمويل شراء وحدات سكنيه لـ (4،598) مستفيد من موظفي الدولة والمتقاعدين بقيمة اجمالية بلغت (3،327) مليون ريال.

ودعت المؤسسة الراغبين بتصفح واستعراض كامل التقرير زيارة موقع المؤسسةهنا.