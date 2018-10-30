مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 14.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7832.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 148 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 118 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي, ومسك, وأنعام القابضة, والأسماك, وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات, والأهلي للتكافل, والتصنيع, ورعاية, وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.84% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, والتصنيع, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والكابلات، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 1.04 نقطة ليقفل عند مستوى 2560.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 20 ألف سهم تقاسمتها 74 صفقة.