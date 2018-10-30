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بالفيديو.. وصلة رقص لفاشينيستا خليجية تثير الجدل

بالفيديو.. وصلة رقص لفاشينيستا خليجية تثير الجدل
خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، حيث كانت ترقص حول سيارتها وداخلها مع صديقتها.

ورصد مقطع الفيديو ” الفهد ” وهي تتدلل بشعرها وتلفه حول وجهها، وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصرفات الفاشينيستا الكويتية واعتبروه متناقضًا مع مقطع الفيديو التي نشرته منذ أيام.

وكانت فوز الفهد قد نشرت منذ أيام مقطع فيديو لها أوضحت من خلاله أنها تعيش حالة من الحزن، بعد وفاة عارضة الأزياء العراقية تارة الفارس.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3209 ] نشر منذ 1 ساعة

باين الحزن بعيونك
ياعمي هاذي عالم صايعة ..

[ عدد التعليقات: 595 ] نشر منذ 59 دقيقة

ليش تثير الجدل
يعني كنتوا متوقعين منها تلقي درس ديني مثلا ؟

[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 13 دقيقة

المحنه اذا استفحلت كارثه ,,,

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