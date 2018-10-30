بالفيديو.. مقطع شخصي لعاصي الحلاني مع زوجته يشعل ” إنستجرام “

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني فيديو شخصي على تطبيق ” إنستجرام ” أثار ضجة وتفاعل كبير بين المتابعين .

وظهر” حلاني ” في الفيديو برفقة زوجته ” كوليت بولس ” في أحد شوارع باريس وهو يغني لها أغنيته الجديدة ” شو بخاف عليكي ” ، وعلق : وما أجمل الخوف على من تحب. بحبكم وأتمنى ” شو بخاف عليك” تنال إعجابكم ” .

وحقق الفيديوأكثر من 205 آلاف مشاهدة وهو ما أعاد للأذهان صورة لشقيقه الراحل كان قد نشرها على تويتر معلقاً : “شفتك بحلمي” وعبر عن شوقه لأخيه بكلمات مؤثرة ليتعاطف معه آلالاف من المغردين .