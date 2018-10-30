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بالفيديو.. قرد يخطف حية سامة من يد ممتلكها

بالفيديو.. قرد يخطف حية سامة من يد ممتلكها
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لقرد يخطف حيه من يد مروض الثعابين .

وأظهر الفيديو أن القرد فر بالحية أمام الجميع حيث كان المروض يخرجها من صندوقه ليبرأ عرضها أمام الناس ، ولم يتمكن المروض من استعادتها ، بعد أن يأس من اختفاء القرد، وذلك في مدينة فريندافان بولاية أوتر براديش شمالي الهند.

يشار إلى أن الحية من نوع سام و من الممكن أن تؤذي القرد أو يلقيها على أي شخص فيتأذى .


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