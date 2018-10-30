بالفيديو.. قرد يخطف حية سامة من يد ممتلكها
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لقرد يخطف حيه من يد مروض الثعابين .
وأظهر الفيديو أن القرد فر بالحية أمام الجميع حيث كان المروض يخرجها من صندوقه ليبرأ عرضها أمام الناس ، ولم يتمكن المروض من استعادتها ، بعد أن يأس من اختفاء القرد، وذلك في مدينة فريندافان بولاية أوتر براديش شمالي الهند.
يشار إلى أن الحية من نوع سام و من الممكن أن تؤذي القرد أو يلقيها على أي شخص فيتأذى .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37333 ] نشر منذ 58 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2768 ] نشر منذ 49 دقيقة
اعوذ بالله من قطع الارزاق…
قرد مقرود 😅😅😅😅
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33727 ] نشر منذ 10 دقائق
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
وهو يابي ورا القرد