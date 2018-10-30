امرأة تضرب خادمتها حتى الموت

خالد الظفيري(صدى):

أقدمت مواطنة كويتية على ضرب خادمة اثيوبية تعمل لديها مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا حول وجود جثة عاملة اثيوبية داخل غرفة منزل مخدومتها، حيث تحركت كوادر الشرطة والجهات المعنية إلى الموقع للكشف على الجثة وتبين أنها توفيت نتيجة الضرب المبرح.

وأثبتت التحقيقات قيام السيدة بضرب العاملة ووجود بقع وعلامات الضرب على جسمها مما أفضى إلى موتها، وتم احالة السيدة للمركز الأمني للتحقيق واستكمال الاجراءات القانونية بحقها.