رئيس الوزراء الأردني: الحكومة تتحمل المسؤولية تجاه حادثة البحر الميت

عمان(صدى):

حمل رئيس مجلس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز ، الحكومة المسؤولية العملية والإدارية والأخلاقيّة ، تجاه ما حدث في منطقة البحر الميت الخميس الماضي.

واكد في مستهل جلسة رقابية لمجلس النواب الأردني اليوم، ان واجب الحكومة في مثل هذه الظروف والاحداث ليس البحث عن ” كبش فداء ” ، بل واجبها تجاه أرواح الذين قضوا جرّاء هذه الحادثة، أن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسؤوليّة بدقّة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التّقصير والإهمال والخلل المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة في المستقبل.

ودعا الى استخلاص الدروس والعبر من الحادثة ، وان تحدّد المسؤوليّات بدقّة، ومحاسبة المقصرين بكل حزمٍ، ودون تردد ، والتركيز على مكامن الخلل في تقسيم الأدوار وتكاملها؛ لتلافي تكرارها مستقبلاً.

وكانت منطقة البحر الميت جنوبي الأردن قد تعرضت الخميس الماضي لهطول أمطار غزيرة، تسببت بحدوث سيول داهمت حافلة تقل طلبة في رحلة مدرسية بالمنطقة، نتج عنها وفاة 21 شخصاً وانقاذ 35 شخصاً داهمتهم مياه السيول.