بالصور.. بعد إعلان وفاتها منذ عام.. أشهر داعشية لا تزال على قيد الحياة

لندن(صدى):

أكد أحد المواقع البريطانية، أن سالي جونز أشهر داعشية والملقبة بـ ” الأرملة البيضاء ” لا تزال على قيد الحياة؛ حيث قال أحد عناصر داعش الذي أسرته ” قوات سوريا الديمقراطية ” في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، أن الأرملة الشهيرة لا تزال حية وتقاتل في صفوف التنظيم، وذلك وفقًا لموقع ” العربية ” .

وعاشت سالي جونز طفولة مضطربة جنوب شرقي لندن بسبب انفصال والديها، ثم انتحار أبيها لاحقاً بجرعة زائدة من المخدرات؛ حيث حاولت في شبابها البحث عن معنى لحياتها بعد أن اعتنقت الكاثوليكية، وانضمت إلى جماعات مسيحية شبابية، لكنها سرعان ما قررت ترك الدراسة لتصبح مغنية روك وعازفة جيتار.

وقررت اعتناق الإسلام عام 2013، وتغادر إلى سوريا، وكانت قد شارفت على بلوغ سن الـ46 عامًا، وتزوجت المتطرف البريطاني حسين جنيد الذي يصغرها بأكثر من 25 عامًا، بعد أن تعرفت إليه عبر الإنترنت، ودعاها للانضمام إليه في مدينة الرقة ضمن صفوف تنظيم داعش، مصطحبة معها أحد أبنائها، الذي كان يبلغ 10 سنوات في حينه؛ فيما قتل زوجها فيما بعد لتلقب بـ ” الأرملة البيضاء ” .

ومن الجدير بالذكر، أن تقارير صحفية سابقة أكدت أن ” جونز ” قتلت مع ابنها بغارة للتحالف في الرقة السورية، كما تعد من أخطر المطلوبين الذين التحقوا بتنظيم داعش عام 2013.