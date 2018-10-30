” مدني القنفدة ” ينقذ 3 مواطنين احتجزتهم سيول وادي دوقة

نايف السالم(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ 3 مواطنين إحتجزتهم السيول الجارفة في منطقة دوقة التابعة لمحافظة القنفذة وذلك فور ورود بلاغ لمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة .

من جانبه يهيب المركز الإعلامي بالدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم الوجود في مواقع جريان السيول والأودية، والالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامتهم .

وأكد الدفاع المدني اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإعداد الخطط لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية .