” مدني القنفدة ” ينقذ 3 مواطنين احتجزتهم سيول وادي دوقة
نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ 3 مواطنين إحتجزتهم السيول الجارفة في منطقة دوقة التابعة لمحافظة القنفذة وذلك فور ورود بلاغ لمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة .
من جانبه يهيب المركز الإعلامي بالدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم الوجود في مواقع جريان السيول والأودية، والالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامتهم .
وأكد الدفاع المدني اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإعداد الخطط لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية .
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