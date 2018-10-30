” الراصد ” يسلط الضوء على تفاعل الخطباء في التصدي للحملات الإعلامية ضد المملكة

الرياض(صدى):

خصصت قناة الإخبارية عبر برنامجها ” الراصد ” ، مساء أمس، حلقة لرصد تفاعل 17 ألف خطيب من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة, للتنديد بالحملات الإعلامية الظالمة التي تستهدف المملكة.

وكان ضيف الحلقة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة والإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي، قدمها الإعلامي عبدالإله العسكر, وتناولت الحلقة جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في التفاعل مع القضايا التي تمس المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال برنامج ” لحمة وطن ” ، الذي وجه بإطلاقه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر، لتؤدي الوزارة دورها في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، والتصدي للحملات المغرضة التي تستهدف المملكة في أمنها وقيادتها ومواطنيها.

وأشار الشيخ العنزي إلى أن الوزارة، وبتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وجهت 17 ألف خطيب لتناول الحملات الإعلامية الظالمة ضد المملكة في خطبة الجمعة الماضية، والتي وجدت تفاعلاً منقطع النظير من الخطباء أكدوا من خلاله الدور الريادي لمنبر الجمعة في التوجيه والتصحيح ونشر الفضيلة والحق.

وقال: ” أنا أعتقد أن أي شخص لم يصبه الضيق في ظل الظروف التي مرت بها المملكة يجب أن يراجع نفسه؛ لأن هذا البلد قام على كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حمل رسالة الإسلام والدعوة إليه في الداخل والخارج، وحبها والدفاع عنها عقيدة وديانة، فنحن لا ندافع عن المملكة؛ لأنها بلادنا وأرضنا فقط, وإنما ندافع عنها دينًا وعقيدة ندين الله ــ جل وعلا به، فالمملكة بلد قامت على الشريعة، فالمحاكم الشرعية فيها ظاهرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم فيها، والدعوة إلى الله لها جهاز مستقل فيها، كما أنها تبذل الخير في كل مكان، وترعى قضايا المسلمين، وهي الدولة التي تتبنى ــ الآن ــ الدعوة إلى الإسلام وصحيح العقيدة، علاوة على أن يدها البيضاء في مشارق الأرض ومغاربها، واضحة للعيان لا يجحدها إلى مغرض مكابر.