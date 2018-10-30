بالصور.. الظهور الأول لـ ” سولاري ” مع ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

تولى سانتياجو سولاري قيادة نادي ريال مدريد الإسباني؛ حيث ظهر اليوم الثلاثاء في أول مران للملكى بعد توليته القيادة الفنية للملكى خلفًا لجولين لوبيتيجي التي تمت إقالته أمس الاثنين، عقب الخسارة بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف ضد برشلونة بالكلاسيكو.

وبدأ سانتياجو سولاري مهمته الرسمية كمدرب مؤقت لفريق ريال مدريد صباح اليوم، بالفالديبيباس استعدادًا لمباراة مليلية بذهاب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا على الملعب البلدي ” ألفاريز كلارو ” .

وتحدث سولاري مع لاعبى الفريق وعلى رأسهم سيرجيو راموس قائد المرينجي قبل بدء المران الجماعي، وطالبهم بنسيان خسارة الكلاسيكو والتركيز فيما هو قادم بدءً من مباراة مليلية بكأس الملك غدًا الأربعاء.