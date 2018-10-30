وفاة 4 من عائلة واحدة إثر حادث تصادم بطريق ” بيشة العلايا “

أبها(صدى):

في واقعة متكررة على طريق الموت ، لَقِيَ 4 أشخاص، جميعهم من عائلة واحدة، مصرعهم إثر حادث مروري عنيف بمنطقة ” ملحة ” على طريق ” بيشة- سبت العلايا ” السريع ، بعد إصطدام سيارتهم بشاحنة .

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير ” محمد بن حسن الشهري ” توجه الفرق الإسعافية حيث تَبَيّن وفاة 4 أشخاص وإصابة واحدة بسيطة؛ موجههاً تعازيه باسم الهيئة لأسر الضحايا .

يُذكر أن وزارة النقل قد أعلنت فتح مظاريف تنفيذ مشروع ازدواج طريق ” بيشة- العلايا ” بمراحله الثلاثة خلال شهر شوال الماضي، إستجابة لإستغاثة الأهالي ومن المقررأن يتم فتح مظاريفها في يوم مستقل؛ علماً بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تُقَدر بـ 270 مليون ريال .