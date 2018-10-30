” وحش ” صيني جديد قادر على الإطاحة بـ ” آيفون ” و ” سامسونج “

بكين(صدى):

أطلقت شركة ” وان بلس ” الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية، نسخة جديدة من هاتفها الذي يهدد هواتف ” آيفون ” و ” سامسونج ” ؛ حيث يسمى هاتفها الجديد ” وان بلس 6 تي ” وسيطرح للبيع بداية من 6 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الشركة، أن الهاتف يمتاز بالتصميم الرشيق المشابه بصورة كبيرة لنسخة ” وان بلس 6 ” ، مع إزالة مستشعر بصمة الإصبع، وجعله مدمجًا في الشاشة اللمسية، التي أصبحت أكبر وأطول قليلاً من النسخة السابقة، لافتةً إلى أن النتوء العلوي تم تصغيره بصورة كبيرة ليصبح مثل ” نقطة المياه ” ؛ للاستفادة بصورة أكبر من الشاشة.

وجاءت سماعة الرأس موصلة بتقنية اللاسلكي؛ كما عززت سعة بطارية ” وان بلس 6 تي ” لتصل إلى 3700 ميللي أمبير في الساعة؛ بالإضافة إلى تحسينها جودة الكاميرا، ودعمها بتقنيات ذكية جديدة مثل ” نايت سكايب ” ؛ لتعزيز التصوير في الإضاءة المنخفضة، و ” سمارت بوست ” للتعرف على الوجوه بصورة ذكية.

وكشفت الشركة عن الأسعار، موضحة أنه سيتم طرح هاتف ” وان بلس 6 تي ” سعة الـ6 جيجابايت ” رام ” و64 جيجابايت تخزين داخلي، بسعر تنافسي جدًا يصل إلى 549 دولارًا أمريكيًا؛ أما نسخة الـ8 جيجابايت ” رام ” و128 جيجابايت تخزين داخلي؛ فستكون بسعر 579 دولارًا أمريكيًا، ونسخة الجيجابايت ” رام ” و256 جيجابايت تخزين داخلي بسعر 629 دولارًا أمريكيًا.