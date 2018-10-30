الخارجية الفلبينية لمواطنيها: التزموا بقوانين المملكة وتقاليدها

عادل الحربي(صدى):

دعت الخارجية الفلبينية مواطنيها في المملكة، لضرورة احترام قوانين وتقاليد المملكة المضيفة لهم.

وجاء ذلك على خلفية توقيف السلطات الأمنية يوم الجمعة الماضي، عددًا من المشاركين في حفل مخالف بينهم 17 من الجنسية الفلبينية بالرياض.

وأصدرت الخارجية الفلبينية بيانًا قالت فيه، أنه تم توقيف المشاركين في التجمع المخالف، مبينة أن السفارة بالرياض تتابع قضيتهم بالتعاون مع السلطات السعودية.

يُذكر أن الجهات الأمنية كانت قد تلقت بلاغًا من سكان حي ” الثمامة ” عن ارتفاع الضجيج في ساعات متأخرة بعد منتصف الليل بشكل مخالف للنظام، وتبين وجود حفل جرت إقامته مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص رسمي.