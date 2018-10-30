استعدادا للقادسية.. الهلال يستأنف تدربياته بعد رباعية النفط

نواف السالم(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته اليومية صباح اليوم الثلاثاء بعد فوزه الكبير على النفط العراقي برباعية في ذهاب دور ال16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وركز اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة الأمس على تدريبات الاستشفاء، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات فنية تحت إشراف المدير الفني خيسوس.

واختتم المدرب البرتغالي تدريبات الهلال اليوم بمناورة أداها اللاعبون على ثلث مساحة الملعب فقط، بينما يعود الفريق الأزرق للتدريبات عصر غد الأربعاء استعدادا لمباراة القادسية المقررة الجمعة المقبل في الدوري السعودي.