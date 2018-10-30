أمير تبوك يترأس اجتماع لجنه الدفاع المدني الرئيسية

محمود البلوي(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة اليوم اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة بحضور وكيل أماره منطقه تبوك محمد بن عبد الله الحقباني وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية واستهل سموه الأجتماع بسؤال المولى القدير أن يمن على البلاد والعباد بالغيث.

وقال سموه أن الجميع يفرح بالإمطار ويبتهلون لله بالشكر ويشعرون بالسعادة بعد ذلك اطلع سموه على كافه التقارير التى أعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الإمطار كما اطلع سموه على نسب الانجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء اخطار السيول والسدود وتصريف مياه الإمطار .

ووجه سموه بتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في إعمال اللجنة كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الإعمال وفي ختام الاجتماع دعا سموه الله العلي القدير ان يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله .