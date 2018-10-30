” العمار ” يخطف الأنظار.. ويرشح لهذه الجائزة

ماجد محمد(صدى):

تمكن الشاب السعودي تركي العمار من خطف أنظار الجميع بعد نجاحاته المتتاليه حيث يقترب من جائزة أفضل لاعب واعد على مستوى القارة الآسيوية .

وسطع نجم ” العمار ” في مباريات كأس آسيا للشباب المقامة حاليا في إندونيسيا، بعد أن افتتح أهداف المنتخب السعودي في مرمى استراليا وقاد ” الأخضر ” للفوز 1-3 ضمن دور الـ8 من المسابقة .

كما ساهم النجم السعودي في حصول المنتخب الوطني على العلامة الكاملة في الدور التمهيدي، بعد الفوز على منتخبات ماليزيا، والصين، وطاجيكستان.

من جانبه أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريح على موقعه الإليكتروني ، أن العمار أهم أسلحة المنتخب السعودي في دور المجموعات، إبعد تألقه المتتالي أمام ماليزيا والصين وأستراليا ليقود فريقه لمونديال بولندا .