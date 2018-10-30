الشرطة العسكرية اليمنية تضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها للمليشيا بصنعاء

مأرب(صدى):

تمكنت قوات الشرطة العسكرية اليمنية في مدينة مأرب اليوم من ضبط شحنة أسلحة مهربة، في الخط الرابط بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب.

وذكر قائد فرع الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العميد ناجي منيف في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن إحدى النقاط التابعة لقوات الشرطة العسكرية، تمكنت من ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وأوضح العميد منيف أن شحنة الأسلحة تحتوى على صواريخ حرارية، وقذائف ” آر بي جي”، وأسلحة الكلاشنكوف بالإضافة إلى المعدلات وكميات كبيرة من الذخائر بمختلف أنواعها.