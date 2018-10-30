30 الف ريال غرامة لمخالفين لنظام البذور والتقاوي والشتلات

محمد السعران(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامة مالية بقيمة 30,000 الف ريال على شركات ومؤسسات زراعية ارتكبت مخالفات لنظام البذور والتقاوي والشتلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة التنفيذية لهما، في عدد من مدن المملكة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية د. سليمان الخطيب، أن المخالفات المضبوطة بلغت 10مخالفات وجميعها تم فيه رصد تلك المؤسسات والشركات بفتح عبوات والبيع بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة .

ودعا د. الخطيب جميع الشركات والمؤسسات من مصنعين وبائعين ومزارعين للالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية موضحا أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف البذور وإغلاق المنشأة المخالفة، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.

يذكر أن المخالفات وقعت في المدن التالية : الدلم مخالفة واحدة , الرياض مخالفتين , تبوك ثلاثة مخالفات , طبرجل مخالفتين , حائل مخالفة واحدة , وبريدة مخالفتين .