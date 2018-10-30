بالفيديو.. مقارنة بين صلابة جنوط عجلات الألومنيوم والحديد

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

مع اقتراب بداية فصل الشتاء بشكل رسمي، تبدأ النقاشات السنوية مرة أخرى حول اختيار الجنوط المصنوعة من الألومنيوم أو الحديد لأجل تركيب الإطارات الشتوية عليها.

على الرغم من مدى روعة مظهر جنوط الألومنيوم مقارنة بنظيرتها المصنوعة من الحديد، إلا أن المظاهر لا تهم عندما يتعلق الأمر بالأمان، فما يهم هو مدى قوة العجلات وكيفية تعاملها مع الصدمات المختلفة مثل مواجهة حفرة كبيرة بشكل مفاجئ على الطريق.

تُعد إحدى أكثر الطرق نجاحاً في اختبار معدل مقاومة الجنوط هي عبر تعريضها إلى ضغط هيدروليكي هائل، ولهذا قامت قناة Hydraulic Press على اليوتيوب بالضغط على عجلات ألمنيوم وأخرى حديدية بقوة تعادل 150 طن، وذلك من اتجاهات عمودية وأخرى أفقية.

بالطبع، تستطيع جنوط الألومنيوم تحمل كمية أكبر من الضغط، ولكن هذا يؤدي إلى تهشمها إلى العديد من القطع، بينما لا يحدث ذلك مع الجنوط الحديدية.

هذا وتُعد العجلات الحديدية أرخص بكثير من نظيرتها المصنوعة من الألمونيوم، فعلى الرغم من سهولة انحنائها عند المرور بأي مطبات أو حفر على سرعات عالية، إلا أنه يسهل إصلاحها أيضاً، الأمر الذي لا ينجح بسهولة مع جنوط الألومنيوم.