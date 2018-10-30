القبض على طالب يحرض الفتيات على الانتحار عبر ” فيسبوك “

القاهرة(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة المصرية، من القبض على طالب أنشأ صفحة تسمى ” كاتينج ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” روج من خلالها لأفكار انتحارية؛ حيث حرض الفتيات على الانتحار وقطع الشرايين.

وأقدمت بعض طالبات إحدى المدارس في سن المراهقة بمحافظة الإسكندرية، وبعض مرتادي أحد مراكز الشباب بذات المحافظة، بإحداث جروح بإيديهن بإستخدام ” شفرات موس” لتقليد بعض مقاطع الفيديو والصور على موقع ” يوتيوب ” بشبكة الإنترنت الدولية، والتي تم نشرها عبر ” كاتينج ” .

ونشرت الصفحة التي يشرف عليها الشاب المذكور، عددًا من الصور لأذرع بعض الأشخاص يقومون بإحداث إصابات بأيديهم وشفاههم بشفرات حادة، في طريقة مؤذية لتفريغ الضغوط بعد مرروهم بحالات نفسية سيئة.