بالصور.. رئيس الوزراء اليمني يصل إلى عدن

عدن(صدى):

وصل رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك برفقة عدد من الوزراء اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن, لتدشين عمل الحكومة اليمني من داخل البلاد، والشروع في عملية إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية لدى وصولهٍ مطار عدن إن برنامج الحكومة سيركز على معالجة الخلل في منظومتي الإدارة والاقتصاد، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن أولويات الحكومة اليمنية تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وهذا لن يأتي إلا بدعم وتعاون مشترك من جميع الأطراف.

وثمّن رئيس الوزراء اليمني الدعم المقدم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والمنح المالية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله-، في جهودهم الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ومنع انهيار العملة المحلية إلى مستويات قياسية.

وقال إن الأشقاء في المملكة سباقون إلى دعم اليمنيين بشكل متواصل ومستمر، وآخرها مشتقات نفطية تقدر بقيمة 60 مليون دولار، مقدمة كمنحة إلى قطاع الكهرباء في اليمن.