” الغذاء والدواء ” تحذر من 4 منتجات كحل عيون

الرياض(صدى):

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 4 منتجات كحل عيون لاحتواء اثنين منها على نسبة عالية من الرصاص، والثالث على نسبة عالية من الأنتيمون والنتروزامين، والرابع على نسبة عالية من الرصاص والأنتيمون والكادميوم.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرةً إلى أن المنتج الأول يحمل اسم ” Ever beauty Eye & lip pencil ” مصنّع في الصين بتاريخ صلاحية 12 شهراً بعد الفتح، في حين أن المنتج الثاني يحمل اسم ” Smiling eye No. SM003/01 liner pencil ” مصنّع في ألمانيا بتاريخ صلاحية 24 شهراً بعد الفتح.

ولفتت إلى أن نتائج التحليل أظهرت احتواء المنتج الثالث الذي يحمل اسم ” Famous Girl Eyeliner Pencil Water Proof ” على نسبة عالية من مادتي الأنتيمون والنتروزامين تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مبينةً أن المنتج مصنّع في الصين بتاريخ صلاحية حتى 05/2019م.

وتطرقت الهيئة إلى أن المنتج الرابع يحمل اسم ” كحل الأثمد الأسود الأصلي حار ” ، يحتوي على نسبة عالية من مواد الرصاص والأنتيمون والكادميوم تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943.

وذكرت ” الغذاء والدواء ” أن التعرّض لنسب عالية من هذه المواد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأكدت الهيئة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.