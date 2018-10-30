أمير عسير يلتقي أعضاء المجلس المحلي بالنماص

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم أعضاء المجلس المحلي بمحافظة النماص .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع , مؤكداً سموه أهمية دور هذه المجالس في العملية التنموية وتفعيل دورها بالرفع للجهات ذات الاختصاص عن احتياجات المنطقة لخدمة أهالي المحافظة , كما ناقش سمو أمير منطقة عسير عدد من مشاريع محافظة النماص مع أعضاء المجلس .

من جانبهم قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على توجيهاته السديدة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة في محافظة النماص , ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه خدمة المنطقة .