بالصور.. إخماد حريق في مضخة بنزين وسيارة مجاورة لها بمكة

حسين العلي(صدى):

ورد في تمام الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة والعشرون من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/1440، بلاغًا مفادة وقوع حادث حريق في محطة وقود بحي الراشدية في مكة المكرمة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في مضخة بنزين ” طرمبه ” وسيارة مجاورة للمضخة.

وأشار ” الشريف ” إلى أنه تمت السيطرة على الحادث واخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح؛ لافتًا إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.