هل يستطيع ” ترامب ” إنقاذ المتهم بالتجسس على الموتى؟

واشنطن(صدى):

بعد أن نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق ثلاثة سجناء كانوا محتجزين بكوريا الشمالية، بالإضافة إلى استعادة قس اعتقلته تركيا ، تتفاءل زوجة الباحث الأمريكي ” شيوي وانغ ” المسجون في إيران بعودته قريباً إلا أن قصة الأخير كانت أغربهم على الإطلاق .

وتفصيلاً أكدت زوجته كو موا أن ” شيوي وانغ ” ذهب إلى إيران بهدف إعداد بحث عن عن سلالة القاجار التي حكمت بلاد فارس من عام 1794 إلى عام 1925 بمساعدة أربعة باحثين آخرين إيرانيين .

وقام ” وانغ ” بتصوير آلاف الصفحات من المواد البحثية الموجود في الأرشيف الوطني الإيراني إلا أنه فوجئ بإتهامه بالتجسس على الموتى ليتم استجوابه في أحد الفنادق ثم تنقطع أخباره 20 يوم متصله .

وأضافت زوجته أن ” وانغ ” حكم عليه بالسجن 10 أعوام وتم تهديده بالسجن مدى الحياه بعد إرغامه على إعترافات قسرية ، لينتقل إلى أحد أجنحة المعتقلين السياسيين في سجن إيفين .