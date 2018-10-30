بالفيديو.. نائب رئيس الإمارات يمسح دموع طفلة فازت بتحدي القراءة العربي

أبو ظبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لفتة أبوية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، مع طفلة في مسابقة تحدي القراءة العربي.

وأوضح الفيديو، الشيخ محمد بن راشد وهو يمسح دموع الطفلة المغربية مريم أمجون التي فازت بالمسابقة بطرف شماغه في لفتة أبوية منه وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

ومن الجدير بالذكر، أن بطلة المغرب البالغة من العمر 9 سنوات، حققت إنجازًا غير مسبوق في تاريخ المسابقة، التي قدرت قيمتها ب150 ألف دولار، والتي بلغت دورتها الثالثة، برعاية نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آلِ مكتوم؛ حيث تعتبر أصغر مشاركة بالمسابقة.