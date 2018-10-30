” سوليدير إنترناشونال ” تحصد جائزتين في معرض ” سيتي سكايب العالمي 2018 “

فيصل العنزي(صدى):

فازت شركة ” سوليدير انترناشيونال ” الرائدة في مجال التطوير العقاري في المنطقة بجائزتين رفيعتي المستوى وذلك من ضمن فعاليات معرض سيتي سكايب العالمي للأسواق الناشئة يوم 2 أكتوبر في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

قال المهندس أسامة قباني مدير العمليات في شركة “سوليدير إنترناشيونال” : “لنا الشرف وبتواضع أن نتلقى مثل هذه الجوائز المرموقة للمستوى المتميزللمشاريع التي أضفناها في المنطقة. وبهذا تطمح شركتنا بالإستمرار في تطوير “أماكنٍ للحياة” طويلة الأمد وفريدة من نوعها لجميع عملائنا الكرام وذلك ضمن إطار إستمرارية الإلتزام بالجودة التي بدأت منذ أكثر من 24 عاماً داخل الشركة الأم في لبنان “سوليدير”.

ويقوم معرض سيتي سكايب العالمي، وكعادته كل عام، بإختيارمشاريع مميزة في التطوير العقاري والهندسة المعمارية من خلال تقديمه جوائز للمميزين. وتقدم للمهندسين المعماريين العالميين، والمطورين العقاريين الرائدين، منصة مرموقة لإبراز نظرتهم المستقبلية وللتعريف عن مساهماتهم في الإعماروالتطوير.

وتقديراً لريادتها في مجال التطوير العقاري، حصلت شركة “سوليدير إنترناشيونال” على جائزة المشروع الرائد في مجال الضيافة والسياحة والترفيه للأسواق الناشئة للعام 2018 لمنتجع أوبروي بيتش – الزوراء وجائزة المشاريع السكنية المتوسطة الكثافة في الأسواق الناشئة لعام 2018 لمجمع وادي قرطبة في الرياض.

وإستحق منتجع أوبروي – الزوراء، الذي صممه المهندس المعماري الإيطالي الشهير Piero Lissoni ، جائزته بسبب إبتكاره المعماري الحديث وفخامة مرافقه. علماً أن المنتجع كان قد حصل على جائزتين “منتجع الفيلا الفاخر الرائد في الشرق الأوسط 2018” و”منتجع عجمان الفاخر الرائد 2018″، ضمن حفل جوائز السفر العالمية للعام 2018.

وقد فاز مشروع وادي قرطبة، والذي هو عبارة عن مجمع سكني يضم حوالي 600 وحدة سكنية ومتكامل المرافق بما فيه مدرسة وملاعب للأولاد وملاعب رياضية مقفلة وأخرى مفتوحة ومسابح وصالة للسينما وملعب بولينغ وخدمات تجارية للسكان ومطعمين، لتميز عمارته العصرية ولتمحوره حول فكرة الوادي الطبيعي والمزروع بأنواع منتقاة من الأشجار والذي يضم مجرى دائم للمياه. وقد صممت شركة “سوليدير إنترناشونال” المخطط التوجيهي وقام مكتب المهندس نبيل غلام ومكتب ماريا غروب ومكتب LEFT وشركة سعودي دياربالدراسات المعمارية والهندسية.

وتعد “سوليدير إنترناشونال” شركة رائدة في مجال تطوير المشاريع العقارية ، تأسست بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي (DIFC). تشارك الشركة في العديد من المشاريع البارزة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان.