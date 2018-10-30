تجردوا من النخوة.. أشخاص يصورون لحظة اغتصاب فتاة بدل من انقاذها
تجرد عدد من الاشخاص من نخوتهم، وقاموا بتصوير اعتداء جنسي تعرضت له إحدى النساء المغربيات، بدلاً من إنقاذها من بين يدي المعتدي.
وبالتطرق للتفاصيل، أثار هذا الأمر موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ الجهات الأمنية في إجراء تحقيق لأجل القبض على الجناة.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أعلنت أنّها ستتابع القضية، رغم أنّ الضحية لم تتقدم بشكوى.
أخصائي[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي اللّه عليهم اللّه ينتقم منهم خنازير
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4951 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4751 ] نشر منذ 1 ساعة
هم قوم بلا اخلاق
والله العظيم حتى كفار قريش رغم كفرهم إلا ان فيهم نخوة مرؤة عربيه
وفاء وشهامة مع من يستجير بهم وليست الغدر والخيانة
ولقد كانت الشجاعة والكرم من أبرز صفات المجتمع العربي الجاهلي وظهر منهم في كل عصر ومصر أقطاب اشتهرت بالكرم وروى عنهم مواقف عظيمة في الجود والسخاء وكان من أبرزهم وأشهرهم حاتم الطائي الذي كان مضرب المثل فيهم بالكرم ومما يؤثر عنه في ذلك ما ذكره التنوخي في المستجاد قال : إن رجلاً سأل حاتماً الطائي فقال يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم ؟ قال نعم غلام يتيم وذلك أنى نزلت بفنائه وكان له عشرة أرؤس من الغنم فعمد إلى رأس فذبحه وأصلح لحمه وقدم إلى وكان فيما قدم الدماغ فقلت طيب والله فخرج من بين يدي وجعل يذبح رأساً بعد رأس ويقدم الدماغ وأنا لا أعلم فلما رجعت لأرحل نظرت حول بيته دماً عظيماً فإذا هو قد ذبح الغنم بأسرها فقلت له لم فعلت ذلك ؟ قال يا سبحان الله تستطيب شيئاً أملكه وأبخل عليك به إن ذلك لسبه على العرب قبيحة فقيل يا حاتم فبماذا عوضته ؟ قال بثلثمائة
جراح[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
القصه حلوه بس مالها دخل في الموضوع وبخصوص الغلام ماعنده سالفة