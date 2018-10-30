بالصور.. موبايل شو يفتح أبوابه للزائرين

تركية البدر(صدى):

افتتح مساء اليوم الاثنين المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها (سعودي موبايل شو) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، وعدد من السفراء والوجهاء والشخصيات الإعلامية، وبرعاية إعلامية من صحيفة “برق”.

ويعد المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها (سعودي موبايل شو) أول معرض متخصص في الجوالات وتقنية الاتصالات، وهو فرصة لجميع الشركات والمؤسسات والهيئات المتخصصة للتواصل والتفاعل المباشر مع الجمهور، وتقديم أفضل ماوصلت إليه تقنية الجوالات، والاستفادة من التقنيات المعروضة في المعرض، بالإضافة إلى تكوين شراكات دولية ووكالات تجارية خلال فترة المعرض التي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

ولقد شهدأول أيام المعرض حضوراً كثيفاً من الزوار والشركات والمهتمين، ويتوقع أن تشهد الأيام المتبقية الكثافة ذاتها والإقبال المتزايد من قبل الزائرين والمهتمين.