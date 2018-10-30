بالصور.. وفاة مواطن بسيول وادي عرعوم في عسير
باشر مدني رجال المع مساء امس الاثنين ١٤٤٠/٢/٢٠ بلاغا عن اجتراف السيل لمركبة من طراز تويوتا كامري بوادي عرمرم بالحريضة التابع لمحافظة رجال المع كان بداخلها مواطن في العقد الثالث من عمره.
وقد عملت فرق الدفاع المدني بالبحث عن المفقود منذ تلقي البلاغ من النقطة المتوقع اجتراف السيل لمركبته منها وفقا لمعلومات المبلغ فيما تم استكمال اعمال البحث وتمشيط الوادي باكرا صباح اليوم الثلاثاء حتى تم العثور على جثمانه رحمه الله بالوادي بمساعدة المواطنين المشاركين في اعمال البحث الذين ارشدوا لها خلال اعمال البحث .
وقد أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي .وجرى نقل جثمانه والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة للحادث.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4751 ] نشر منذ 2 ساعتين
يآ الله
رحمك الله
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4951 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون