بالصور.. وفاة مواطن بسيول وادي عرعوم في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني رجال المع مساء امس الاثنين ١٤٤٠/٢/٢٠ بلاغا عن اجتراف السيل لمركبة من طراز تويوتا كامري بوادي عرمرم بالحريضة التابع لمحافظة رجال المع كان بداخلها مواطن في العقد الثالث من عمره.

وقد عملت فرق الدفاع المدني بالبحث عن المفقود منذ تلقي البلاغ من النقطة المتوقع اجتراف السيل لمركبته منها وفقا لمعلومات المبلغ فيما تم استكمال اعمال البحث وتمشيط الوادي باكرا صباح اليوم الثلاثاء حتى تم العثور على جثمانه رحمه الله بالوادي بمساعدة المواطنين المشاركين في اعمال البحث الذين ارشدوا لها خلال اعمال البحث .

وقد أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي .وجرى نقل جثمانه والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة للحادث.