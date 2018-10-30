بالصور.. مشكلات بالجملة تتركها أمطار ” شامية مكة “

نايف السالم(صدى):

شهدت أجزاء عدة من أحياء وقرى شرق مكة المكرّمة، أمس الاثنين هطول أمطار غزيرة، سالت على أثرها الأودية والشعاب؛ حيث أدت أمطار قرية الشامية الواقعة شمال شرقي مكة المكرّمة، إلى عدة مشكلات بالقرية من بينها جرف المركبات وإغلاق الطرق وسقوط أعمدة الكهرباء.

وتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن القرية كما تحطمت الأرصفة، وسط مطالبات من السكان بالوقوف على الأضرار الناجمة عن الأمطار ومعالجتها بصورة عاجلة، وسرعة إعادة التيار الكهربائي إلى قريتهم.