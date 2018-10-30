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بالفيديو.. ” فاتورتي ” تطبيق رسمي يحمي فواتيرك من الضياع

بالفيديو.. ” فاتورتي ” تطبيق رسمي يحمي فواتيرك من الضياع
حمود العنزي(صدى):

في خطوة جديدة من نوعها ،أطلقت جمعية حماية المستهلك خدمة ” تطبيق فاتورتي ” للأجهزة الذكية، بهدف حفظ الفواتير ومستندات ضمان السلع لتوفيرها عند الحاجة إليها .

وجاءت خطوة ” حقوق المستهلك ” بعد تعرض كثير من فواتيرالمشتريات ومستندات الضمان للفقدان، مما يترتب عليه ضياع حقوق المستهلكين.

ويتميز تطبيق ” فاتورتي ” بإصدار إشعارات لتنبيه المستهلك قبل انتهاء مدة الضمان، و إمكانية رفع الصور على خدمة ” جوجل درايف ” الخاص بالمستخدم، كما يتيح وإمكانية تحميل المواد التوعوية ومشاركتها .


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