هل اقترب نجم ريفر بليت من ريال مدريد؟

طلال الغامدي(صدى):

نفى وكيل اللاعب الأرجنتيني إزاكييل بالاسيوس لاعب وسط فريق ريفر بليت ما تردد عن دخول ريال مدريد في مفاوضات مع موكله لنقله إلى صفوفه خلال الانتقالات المقبلة.

وأكد ريناتو كورسي، وكيل اللاعب، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يعد الوحيد الذي وضع بالاسيوس في اهتماماته للفترة المقبلة، بعد إعجابه بإمكانيات اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: ” لم يصلني أي مفاوضات من ريال مدريد بأي صورة، ولكن اتصل بي زانيتي لإبلاغي بأن إنتر يتابع اللاعب باهتمام، وهذا كل ما في الأمر “.