النصر يهيمن على الأغلى قيمة بدوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

هيمن نادي النصر على تشكيلة الأغلى قيمة بدوري المحترفين؛ حيث شهد الصيف الماضي، قيام أندية المملكة بأكبر ميركاتو في تاريخها، حتى وصلت بالدوري المحلي إلى المرتبة السادسة عالميًا، في حجم الإنفاق على التعاقدات.

وجاءت تشكيلة أغلى النجوم في الدوري، بخطة لعب ” 4-4-2 ” ، وسط هيمنة من النصر، الذي يمتلك 4 لاعبين في هذه القائمة، التي جاءت على النحو الآتي: حراسة المرمى: براد جونز – القيمة: مليون يورو، وخط الدفاع: كارليتو – القيمة: 1.75 مليون يورو.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: بوتيا – القيمة: 2.50 مليون يورو، وبرونو أوفيني – القيمة: 1.80 مليون يورو، وباولو دياز – القيمة: 4 ملايين يورو؛ بينما خط الوسط: جوليانو – القيمة: 12 مليون يورو، وكارلوس إدواردو – القيمة: 4 ملايين يورو، ورومولو أوتيريو – القيمة: 3 ملايين يورو، أندريه كاريو – القيمة: 6 ملايين يورو؛ فيما في الهجوم، ودجانيني تفاريس – القيمة: 5 ملايين يورو، وأحمد موسى – القيمة: 15 مليون يورو.