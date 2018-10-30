رد ” لوبيتجي ” بعد إقالته من قيادة ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي ريال مديد برئاسة فلورنتينو بيريز، إقالة لوبيتيجي من تدريب ” الميرينغي ” ، بعد هزيمة الفريق من الغريم التقليدي برشلونة (5-1) الأحد الماضي على ملعب كامب نو، في مقابل تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بشكل مؤقت وذلك في إجتماع اليوم .

من جانبه تقدم جولين لوبيتيجي بالشكر لإدارة النادي على منحه هذه الفرصة متمنياً التوفيق للفريق فيما هو قادم .

كما شكر المدرب الأسبق لمنتخب إسبانيا اللاعبين و العاملين بالنادي على معاملتهم الطيبة خلال تلك الفترة مضيفاً : وبالطبع أشكر الجماهير على حماسها ومساندتها.

وتعد هذه المرة الثانية لإقالة ” لوبيتيجي ” بعد إقالته من تدريب منتخب إسبانيا، الذي كان يستعد حينها لبداية مشواره في مونديال روسيا 2018 .

وقاد المدرب السابق ريال مدريد في 14 مباراة، منها 10 في الليغا بواقع (4 انتصارات وتعادلين و4 هزائم)، و3 في دوري الأبطال بواقع (انتصارين وخسارة)، ومباراة في كأس السوبر الأوروبي والتي خسرها بنتيجة ثقيلة (4-2) أمام أتلتيكو مدريد .

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